تأكد غياب بروزوفيتش عن لقاء النصر ضد الشباب

تأكد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر عن مباراة فريقه في الجولة المقبلة من الدوري السعودي.

النصر سيلعب ضد الشباب يوم السبت المقبل ضمن الجولة رقم 16 من المسابقة.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن النجم الكرواتي سيغيب عن اللقاء بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وكان بروزوفيتش قد حصل على بطاقة صفراء في دربي الرياض يوم الاثنين والذي فاز فيه الهلال على النصر.

وفاز الهلال على غريمه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، بينما أحرز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

وهرب الهلال أكثر بصدارة الدوري بعدما دخل المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

ووصل الهلال للنقطة 38 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف إذ يمتلك 31 نقطة.