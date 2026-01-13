خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني

تقدم الاتحاد السكندري بعرض لضم مصطفى معوض لاعب الوحدات الأردني.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد طلب ضم المدافع المصري مقابل 100 ألف دولار.

وانضم مصطفى معوض للوحدات في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي الجزيرة.

وشارك معوض خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بقميص الوحدات وسجل هدفين.

ولعب المدافع البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مع بتروجت والقناة.

وكان معوض قد كشف من قبل أن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي أشاد به وسيتابعه بعد مباراة جمعت بتروجت ضد الأهلي في 2022.

وضم الاتحاد السكندري حتى الآن 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع خالد عبد الفتاح ومحمود عبد العاطي وعبد الرحمن جودة ويسري وحيد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفًا لأحمد سامي.