خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:07

كتب : عمرو نبيل

مصطفى معوض

تقدم الاتحاد السكندري بعرض لضم مصطفى معوض لاعب الوحدات الأردني.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد طلب ضم المدافع المصري مقابل 100 ألف دولار.

وانضم مصطفى معوض للوحدات في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي الجزيرة.

أخبار متعلقة:
مصطفى معوض ينتقل إلى الوحدات الأردني خبر في الجول - الداخلية يدعم صفوفه بـ مصطفى معوض وعمرو بركات حكاية مصطفى معوض.. من أكاديمية الحفناوي إلى إشادة سواريش حوار - سيد معوض يتحدث عن صلاح وإقالة الجهاز الفني وتسريب رواتبه وواقعة مصطفى محمد

وشارك معوض خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بقميص الوحدات وسجل هدفين.

ولعب المدافع البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مع بتروجت والقناة.

وكان معوض قد كشف من قبل أن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي أشاد به وسيتابعه بعد مباراة جمعت بتروجت ضد الأهلي في 2022.

وضم الاتحاد السكندري حتى الآن 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع خالد عبد الفتاح ومحمود عبد العاطي وعبد الرحمن جودة ويسري وحيد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفًا لأحمد سامي.

مصطفى معوض الاتحاد السكندري الدوري المصري الوحدات
نرشح لكم
الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما" خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري 20 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر 36 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 50 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 55 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521171/خبر-في-الجول-الاتحاد-السكندري-يطلب-ضم-مصطفى-معوض-من-الوحدات-الأردني