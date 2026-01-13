أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال

حذر كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال فريقه من ارتكاب أي خطأ ضد مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه السنغال في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء المقبل.

وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي: "نعرف منتخب مصر جيدا، وهو منتخب يتمتع بخبرة كبيرة. يستحق التواجد هنا. ستكون مباراة صعبة، لكننا نعلم أننا قادرون على إزعاجهم؛ فعلنا ذلك من قبل وسنفعله مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمم إفريقيا – حسام حسن: من يواجه مصر يكون خائفا.. والفيديوهات المستفزة تحفزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد انتقام بكرة القدم.. وصلاح أكثر من يرغب في اللقب

وأضاف "في كل مباراة يجب أن تكون في قمة تركيزك منذ البداية. نعرف قوة هذا المنتخب المصري القادر على معاقبتك إذا ارتكبت أي خطأ في أي لحظة. لكننا سنلعب بطريقتنا وسنحاول استغلال أخطائهم".

وعن دور قادة الفريق أمثاله وساديو ماني، وإدوارد ميندي، وإدريسا جانا جاي قال: "في آخر أربع نسخ من كأس أمم إفريقيا، وصلت السنغال إلى نصف النهائي ثلاث مرات، هذا يثبت أن هذه المجموعة تمتلك خبرة كبيرة".

وأكمل "كما قلت منذ البداية، نحن نملك مزيجا من اللاعبين. اللاعبون أصحاب الخبرة لا يعرفون كل شيء، لذلك نمنح اللاعبين الشباب الكثير من الفرص".

ورد كوليبالي على طلب الصحفي بتوجيه رسالة إلى جماهير السنغال لتجنب الممنوعات مثل الليزر والشماريخ وغيرها من المحظورات "يجب أن نحترم الجماهير السنغالية. كانوا هادئين ومحترمين منذ البداية. إنهم أفضل جماهير في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا وفي العالم. لا داعي لتوعية الجماهير السنغالية لأنهم محترمون للغاية".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء المغرب ضد نيجيريا في نهائي البطولة.

أمم إفريقيا السنغال مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% مؤتمر مدرب السنغال: الحذر واجب من تصريحات فاي عن مصر.. وتعليقي على فيديو "جيوب اللاعبين" أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري 8 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر 24 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 38 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 43 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 59 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521169/أمم-إفريقيا-مؤتمر-كوليبالي-منتخب-مصر-قادر-على-معاقبتنا-حال-أخطأنا