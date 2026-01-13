أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا

حذر كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال فريقه من ارتكاب أي خطأ ضد مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه السنغال في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء المقبل.

وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي: "نعرف منتخب مصر جيدا، وهو منتخب يتمتع بخبرة كبيرة. يستحق التواجد هنا. ستكون مباراة صعبة، لكننا نعلم أننا قادرون على إزعاجهم؛ فعلنا ذلك من قبل وسنفعله مرة أخرى".

وأضاف "في كل مباراة يجب أن تكون في قمة تركيزك منذ البداية. نعرف قوة هذا المنتخب المصري القادر على معاقبتك إذا ارتكبت أي خطأ في أي لحظة. لكننا سنلعب بطريقتنا وسنحاول استغلال أخطائهم".

وعن دور قادة الفريق أمثاله وساديو ماني، وإدوارد ميندي، وإدريسا جانا جاي قال: "في آخر أربع نسخ من كأس أمم إفريقيا، وصلت السنغال إلى نصف النهائي ثلاث مرات، هذا يثبت أن هذه المجموعة تمتلك خبرة كبيرة".

وأكمل "كما قلت منذ البداية، نحن نملك مزيجا من اللاعبين. اللاعبون أصحاب الخبرة لا يعرفون كل شيء، لذلك نمنح اللاعبين الشباب الكثير من الفرص".

ورد كوليبالي على طلب الصحفي بتوجيه رسالة إلى جماهير السنغال لتجنب الممنوعات مثل الليزر والشماريخ وغيرها من المحظورات "يجب أن نحترم الجماهير السنغالية. كانوا هادئين ومحترمين منذ البداية. إنهم أفضل جماهير في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا وفي العالم. لا داعي لتوعية الجماهير السنغالية لأنهم محترمون للغاية".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء المغرب ضد نيجيريا في نهائي البطولة.