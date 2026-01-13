مؤتمر أربيلوا: لن أحاول أن أكون مثل مورينيو.. وتواصل مع ألونسو بعد رحيله

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أنه تواصل مع تشابي ألونسو مدرب الفريق السابق.

وأعلن ريال مدريد تعيين أربيلوا مدربا للفريق خلفا لتشابي ألونسو.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه يوم خاص بالنسبة لي مثله كمثل كل الأيام التي كنت جزئا فيها من ريال مدريد، أتواجد هنا منذ 20 عاما وهذا النادي الأفضل في التاريخ وأعلم المسؤولية التي تقع على عاتقي ومتشوق لها".

وواصل" بالأمس تم إبلاغي أن ألونسو والنادي توصلا لاتفاق على رحيله وأنني سأكون البديل، بالطبع تحدثت مع تشابي والجميع يعرف الصداقة بيننا، أنا أقدره كثيرا وأحبه وأعلم أن هذا الأمر متبادل وسيستمر كذلك".

وكشف "مدى العقد؟ أتواجد مع ريال مدريد منذ 20 عاما وسأستمر كذلك حتى يخبرني النادي بالعكس، هذا منزلي ولا أستطيع الانتظار لأبدأ العمل".

وتابع "ما ناقشته مع تشابي ألونسو سيبقى بيننا، أنا متشوق لخوض مباراتي الأولى ولدي قائمة استثنائية".

وأكمل "شاهدنا كأس السوبر وكيف قاتل الفريق لتتويج، فريقنا قوي ولدينا لاعبين يرغبون في فعل كل شيء، وعلينا عدم نسيان أننا نملك لاعبين حققوا دوري أبطال أوروبا 6 مرات، هذا ما جعل ريال مدريد الأفضل في التاريخ".

وشدد "الأنا في الفريق لا يقلقني، لدينا تشكيل رائع وجميعهم رجال جيدين ولا أحد مهتم بالفوز بالألقاب أكثر منهم، لقد أخبرتهم أن أفضل فترة في حياتي كانت أثناء اللعب لريال مدريد ويجب عليهم الاستمتاع بذلك وهم الانطباع الأول جيدا بيننا".

واستمر "لا يزال الموسم أمامنا ونحن في وضعية جيدة بكل بطولة وما يقلقني فقط هو عدم جاهزية كل اللاعبين وأن أتعرف عليهم وأعمل معهم، والأهم هو اللاعبين وأنهم سعداء وأنهم يستمتعون بأنفسهم على أرض الملعب وأن ارتداء هذا الشعار هو أفضل شيء قد يحدث في الحياة، لدينا الطموح لنقاتل على كل شيء".

وتابع "ريال مدريد يملك 120 عاما من التاريخ ومن الصعب تعترف ببعض الأشياء لوكن بعضنا هنا فاز بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا وأنا أعلم مكاني وأعلم المطال المقاة علينا وما يعنيه اللعب بشكل جيد وما تريد الجماهير أن تراه وهو الفوز".

وكشف "تشابي ألونسو تمنى لي التوفيق، وكنت لأفعل نفس الأمر معه، لدينا علاقة من الصداقة نضعها فوق كل شيء وأعتقد أنه سيقوم بعمل رائع في المستقبل".

وأردف "لم أتحدث مع مورينيو، لقد كان من الشرف لي أن أتدرب تحت قيادته لقد ترك أثر كثيرا علي ولكنني سأكون مدرب مثل أربيليوا ولن أخشى الفشل، ولكن إذا حاولت أن أكون مثل مورينيو سأفشل".

وأضاف "لقد تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين، كل واحد منهم مهم في مسيرتي وترك تأثيرا علي، ولكن عليك أن تسير في طريقك الخاص وتأخذ الأفضل من كل مدرب وأتمنى أحقق نصف ما حققوه خلال مسيرتهم".

وشدد "وضعية فينيسيوس؟ لا أفكر في سيناريوهات لم تحدث، أنا أركز على مباراة الغد ومحظوظ بتواجده والجميع يحبه وكلنا شاهدناه في مباراة النهائي، هذا هو فينيسيوس الذي نريد أن نراه يستمتع بنفسه، الذي يضحك ويرقص هذا فيني الذي نريد أن نراه".

وأتم "أرى في غرفة خلع الملابس أن كل شخص يبدأ من الصفر، إنها بداية جديدة فقط للجميع وبداية من مباراة ألابيسيتي أرى أن كل لاعب متحمس ويظهر تفائله".

وسيخوض أربيلوا أول مباراة له مع ريال مدريد ضد ألباسيتي غدا الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.