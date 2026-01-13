أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 15:23

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - كوت ديفوار

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، أرضية الملعب الكبير بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة مواجهة مصر ضد السنغال المقرر لها السابعة مساء الأربعاء.

ورافق محمود حسن "تريزيجيه" الجهاز الفني في هذه الجولة التفقدية.

أخبار متعلقة:
نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمم إفريقيا – حسام حسن: من يواجه مصر يكون خائفا.. والفيديوهات المستفزة تحفزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد انتقام بكرة القدم.. وصلاح أكثر من يرغب في اللقب أمم إفريقيا - حكم جابوني يقود مباراة مصر ضد السنغال

وذلك بعد حضوره مع حسام حسن للمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

Image

ولعب منتخب مصر كل مبارياته في كأس أمم إفريقيا على ملعب أدرار بأجادير.

Image

فيما لعب منتخب السنغال كل مبارياته على ملعب طنجة.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

منتخب مصر مصر السنغال طنجة كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% مؤتمر مدرب السنغال: الحذر واجب من تصريحات فاي عن مصر.. وتعليقي على فيديو "جيوب اللاعبين" أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري 7 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد 21 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر 23 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 37 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 42 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 57 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521167/أمم-إفريقيا-جهاز-منتخب-مصر-يتفقد-ملعب-طنجة-قبل-مواجهة-السنغال