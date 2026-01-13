أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 15:23
كتب : محمد جمال
تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، أرضية الملعب الكبير بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
ويستضيف ملعب ابن بطوطة مواجهة مصر ضد السنغال المقرر لها السابعة مساء الأربعاء.
ورافق محمود حسن "تريزيجيه" الجهاز الفني في هذه الجولة التفقدية.
وذلك بعد حضوره مع حسام حسن للمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.
ولعب منتخب مصر كل مبارياته في كأس أمم إفريقيا على ملعب أدرار بأجادير.
فيما لعب منتخب السنغال كل مبارياته على ملعب طنجة.
ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.
