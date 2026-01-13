نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 عن مواجهات متوازنة.

وأقيمت مراسم قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في مدينة الرباط يوم الثلاثاء.

وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 كالتالي:

جيبوتي ضد جنوب السودان

تشاد ضد بوروندي

الصومال ضد موريشيوس

سيشيل ضد ليسوتو

إريتريا ضد إسواتيني

ساو تومي ضد إثيوبيا

Image

ويقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب.

وبعد اختتام الدور التمهيدي، ستتأهل المنتخبات الستة الفائزة للانضمام إلى المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في قرعة مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقام البطولة المقبلة في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

أمم إفريقيا 2027
