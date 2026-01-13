نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 14:59
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 عن مواجهات متوازنة.
وأقيمت مراسم قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في مدينة الرباط يوم الثلاثاء.
وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 كالتالي:
جيبوتي ضد جنوب السودان
تشاد ضد بوروندي
الصومال ضد موريشيوس
سيشيل ضد ليسوتو
إريتريا ضد إسواتيني
ساو تومي ضد إثيوبيا
ويقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب.
وبعد اختتام الدور التمهيدي، ستتأهل المنتخبات الستة الفائزة للانضمام إلى المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في قرعة مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وتقام البطولة المقبلة في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% مؤتمر مدرب السنغال: الحذر واجب من تصريحات فاي عن مصر.. وتعليقي على فيديو "جيوب اللاعبين" أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال