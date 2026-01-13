برشلونة يعلن ضم كانسيلو قادما من الهلال

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء ضم البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي.

لاعب الهلال اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل التوقيع على عقود انضمامه للبلوجرانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضحت تقارير عديدة أن العرض عبارة عن إعارة مع تحمّل جزء بسيط من الراتب.

أخبار متعلقة:
سكاي: نادي باريس يستهدف ضم ماتياس تيل أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع كاريك على تدريبه أثليتك: اتجاه في ليفربول لرفض عرض يوفنتوس لضم كييزا خطفه من أستون فيلا.. تقرير: توتنام يتفق مع أتلتيكو مدريد على ضم جالاجير

ويرتدي الدولي البرتغالي القميص رقم 2 مع برشلونة

يذكر أن كانسيلو ارتدى قميص برشلونة في موسم 2023-2024 حين لعب على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة موسم.

لكن برشلونة رفض بعدها تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.

Image

ورحل كانسيلو من الهلال بعدما رفض الإيطالي سيموني إنزاجي عدم إجراء أي تغييرات في الخيارات الأجنبية الثمانية لقائمة الأزرق المحلية خلال فترة التسجيل الشتوية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إنزاجي يفضل إبقاء الأسماء الحالية كما هي دون إعادة قيد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وكانت إدارة الهلال أسقطت كانسيلو من القائمة بعد إصابة الركبة التي داهمته أمام الدحيل القطري ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، واستغلت مكانه الشاغر في إعادة قيد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بعدما كان مستبعدًا في البداية.

واستغرق تعافي كانسيلو نحو شهرين، وعاد إلى الملاعب نوفمبر الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري أبطال آسيا انتظارًا لتحديد موقفه من إعادة التسجيل.

وبعد عودته، خاض البرتغالي 3 مباريات في البطولة القارية، وسجَّل هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.

برشلونة جواو كانسيلو الهلال
نرشح لكم
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. ترجي جرجيس يتراجع عن بيه مهاجمه إلى مولودية وهران سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر خبر في الجول – بعد قضاء فترة معاية مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني سكاي: نادي باريس يستهدف ضم ماتياس تيل خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا 52 ثاتيه | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات 2 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. ترجي جرجيس يتراجع عن بيه مهاجمه إلى مولودية وهران 8 دقيقة | ميركاتو
الكشف عن سبب تأخر تقديم كانسيلو كلاعب جديد في برشلونة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر 21 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بعد قضاء فترة معاية مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر 44 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521164/برشلونة-يعلن-ضم-كانسيلو-قادما-من-الهلال