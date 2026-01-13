أمم إفريقيا – حسام حسن: من يواجه مصر يكون خائفا.. والفيديوهات المستفزة تحفزنا

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أن من يواجه الفراعنة يكون خائفا وكذلك على عدم اقتناعه بوجود عقدة من منتخب السنغال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه السنغال في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء المقبل.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون جاهزون للمباراة ونحترم المنافس، منتخب السنغال حصل على يوم راحة أكثر، لكن الفريق جاهز بدنيا".

وأضاف "تحويل منتخب مصر لفريق جماعي؟ كل مدرب له طريقة، ندرس مع اللاعبين جميع الحلول والخصوم واللعب على التفاصيل، أملك لاعبين رائعين ويريدون تقديم أشياء كبيرة في البطولة القوية جدا عكس النسخ الماضية وزيادة عدد المحترفين للمنتخبات جعلتهم أقوى".

وتابع "أنحاز للمدربين الوطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، الثنائي كان سببا في التتويج بالبطولات الإفريقية لنا، المدرب الوطني هو الأفضل والأقرب للاعب المنتخب".

وأوضح "لست مقتنعا بوجود عقدة من منتخب السنغال، نحن أبطال كأس أمم إفريقيا 7 مرات، فالعقدة تكون لمن لم يتوج باللقب من قبل، وسبق لي أن انتصرت على منتخب السنغال في نسخة 2000 وسجلت هدفا، لذلك لا يوجد ما يسمى بالعقدة، وإلا لن يلعب أي فريق خسر مباراة من خصمه مجددا لأنه يعرف أنه سيخسر لا محالة".

وواصل "المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني رائعة والثنائي نموذج للكرة الإفريقية".

واستمر "إفريقيا تمتلك مواهب كبيرة لا تقل عن اللاعبين الأوروبين علي رأسهم صلاح وحكيمي في المغرب وماني في السنغال".

وأردف "لا أرد على الانتقادات ومعتاد دائما على الضغوطات وهذا أمر طبيعي".

وأكد "المدرب الوطني الإفريقي يجب أن يحصل علي فرصته مع منتخبات بلاده وسعيد بتجربة وليد الركراكي ونتائجه مع المنتخب المغربي".

وواصل "من يواجه منتخب مصر يلعب وهو خائف، والفيديوهات المستفزة لنا تحفزنا قبل المباريات".

⁠وأنهى حديثه قائلا: "أفتخر بتاريخ مصر في الفوز بأمم إفريقيا بالتتويج 7 مرات ، حصلت منهم علي 3 كلاعب".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء المغرب ضد نيجيريا في نهائي البطولة.