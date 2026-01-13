أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد انتقام بكرة القدم.. وصلاح أكثر من يرغب في اللقب

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

شدد محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب منتخب مصر، على أن مواجهة أي منافس لا تشكل فارقًا بالنسبة له.

تريزيجيه

النادي : الأهلي

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال منتخب كبير، ولكن أيضًا الجميع يعرف من هو منتخب مصر، نحن أكثر منتخب حقق اللقب".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار مؤتمر تريزيجيه: أبذل مجهودات كبيرة للمشاركة أمام كوت ديفوار.. وأعتبرها نهائي مبكر مؤتمر حسام حسن: تريزيجيه يشبهني.. ودرسنا طريقة لعب كوت ديفوار تريزيجيه يقترب من المشاركة أمام كوت ديفوار

واستمر: "الجهاز الفني عمل معنا خلال الفترة الماضية، وحضرنا لمواجهة السنغال، ومستعدون لإسعاد الشعب المصري ونتمنى أن يحالفنا الحظ وأن تكون خطوة نحو اللقب".

وتابع: "كنت متواجدًا عندما خسرنا مرتين من السنغال بضربات الجزاء ولم نحظ بالحظ، ولكن حاليًا هناك اختلاف كبير، واللاعبون يعرفون قيمة قميص منتخب مصر، وحسام حسن وصل لنا إحساس لم نشعر به من قبل، وهو ضرورة الفوز ورفع اسم بلادنا. خسرنا من السنغال مرتين، ولكن تاريخ مصر معروف، وتركيزنا غدًا على إسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "لا يوجد انتقام في كرة القدم، وتاريخنا يثبت أننا متفوقون على أي منتخب آخر في القارة، ومنذ وصولنا هدفنا أن نحصل على اللقب، ولا يهم من سنواجه. منذ اليوم الأول قلت إننا سنخوض كل مباراة كنهائي، وغدًا سنخوض نهائيًا آخر ثم سنفكر في المباراة التالية".

وشدد: "محمد صلاح بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم، وكلنا شاهدنا الأدوار التي يقدمها، هو أكثر لاعب يعود للدفاع وأكثر لاعب يرغب في الفوز باللقب، وكل اللاعبين وصل لهم إحساس المصريين وانتظارهم لإسعادهم، وكل واحد منا ينزل الملعب وينسى اسمه، والمهاجم يكون هو أول من يعود للدفاع".

وأتم: "لا نلتفت لوسائل التواصل الاجتماعي ونركز فقط على تحقيق الفوز، وهناك اجتماعات تحفيزية نجريها بصورة مستمرة".

وكان منتخب مصر قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار، بينما فازت السنغال على مالي.

محمود حسن تريزيجيه منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% مؤتمر مدرب السنغال: الحذر واجب من تصريحات فاي عن مصر.. وتعليقي على فيديو "جيوب اللاعبين" أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري 7 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر سيتي ينتظر تخفيض كريستال بالاس مطالبه من أجل جيهي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر 23 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 38 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 42 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 58 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521162/أمم-إفريقيا-مؤتمر-تريزيجيه-لا-يوجد-انتقام-بكرة-القدم-وصلاح-أكثر-من-يرغب-في-اللقب