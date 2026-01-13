أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد انتقام بكرة القدم.. وصلاح أكثر من يرغب في اللقب

شدد محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب منتخب مصر، على أن مواجهة أي منافس لا تشكل فارقًا بالنسبة له.

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال منتخب كبير، ولكن أيضًا الجميع يعرف من هو منتخب مصر، نحن أكثر منتخب حقق اللقب".

واستمر: "الجهاز الفني عمل معنا خلال الفترة الماضية، وحضرنا لمواجهة السنغال، ومستعدون لإسعاد الشعب المصري ونتمنى أن يحالفنا الحظ وأن تكون خطوة نحو اللقب".

وتابع: "كنت متواجدًا عندما خسرنا مرتين من السنغال بضربات الجزاء ولم نحظ بالحظ، ولكن حاليًا هناك اختلاف كبير، واللاعبون يعرفون قيمة قميص منتخب مصر، وحسام حسن وصل لنا إحساس لم نشعر به من قبل، وهو ضرورة الفوز ورفع اسم بلادنا. خسرنا من السنغال مرتين، ولكن تاريخ مصر معروف، وتركيزنا غدًا على إسعاد الشعب المصري".

video:1

وأضاف: "لا يوجد انتقام في كرة القدم، وتاريخنا يثبت أننا متفوقون على أي منتخب آخر في القارة، ومنذ وصولنا هدفنا أن نحصل على اللقب، ولا يهم من سنواجه. منذ اليوم الأول قلت إننا سنخوض كل مباراة كنهائي، وغدًا سنخوض نهائيًا آخر ثم سنفكر في المباراة التالية".

وشدد: "محمد صلاح بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم، وكلنا شاهدنا الأدوار التي يقدمها، هو أكثر لاعب يعود للدفاع وأكثر لاعب يرغب في الفوز باللقب، وكل اللاعبين وصل لهم إحساس المصريين وانتظارهم لإسعادهم، وكل واحد منا ينزل الملعب وينسى اسمه، والمهاجم يكون هو أول من يعود للدفاع".

video:2

وأتم: "لا نلتفت لوسائل التواصل الاجتماعي ونركز فقط على تحقيق الفوز، وهناك اجتماعات تحفيزية نجريها بصورة مستمرة".

وكان منتخب مصر قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار، بينما فازت السنغال على مالي.