أمم إفريقيا - حكم غاني يقود لقاء المغرب ضد نيجيريا

يدير الغاني دانييل لاريا مباراة المغرب ضد نيجيريا تحكيميا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب المغرب مع نيجيريا يوم الأربعاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وسيتواجد الجنوب إفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو.

وجاء طاقم التحكيم كاملا

الغاني دانيال لاريا حكم ساحة

الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا مساعد أول

الليسوتي سورو فاتسواني مساعد ثاني

الرواندي صامويل أويكوندا حكم رابع

الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكم تقنية فيديو

التونسي هيثم قيراط حكم تقنية فيديو مساعد أول

الكيني ستيفن أونيانجو ييمبي حكم تقنية فيديو مساعد ثاني

موعد مباراة المغرب في نصف النهائي

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.