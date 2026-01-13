أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: سايس تعافى من الإصابة.. ومكانتنا تغيرت منذ عامين

كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن جاهزية رومان سايس للمشاركة ضد نيجيريا.

ويستعد المغرب لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عز الدين لا يزال مصابًا، بينما عاد رومان سايس للتدريبات ويمكنه أن يشارك، وباقي اللاعبين يمكنهم المشاركة".

وواصل: "تحسنا خلال البطولة، ولكن من تجربتنا خلال تلك البطولات كان هناك لاعبين نرغب في عودتهم لمستواهم لأنهم لم يشاركوا كثيرًا خلال الفترة الماضية، وأداؤنا ضد الكاميرون جعل الجماهير تشعر أكثر بالأمان، والأمر يختلف بين كل منافس والآخر".

وأكمل: "منذ عامين ونحن نمر بتلك الظروف، عندما نلعب ضد فرق أقل منا وحتى عندما نفوز يعتقد الناس أننا نقدم أداء أقل من المتوقع، والآن سنلعب ضد نيجيريا وهو فريق عاد لمستواه وعلينا أن نثبت ما قدمناه قبل عامين لأننا سنلعب ضد فريق مختلف".

واستمر: "من المؤسف الحديث دائمًا حول التحكيم، ولكن الجدل متواجد في كل مكان، وأنا دائمًا أدافع عن إفريقيا وأرى أن الجميع يقوم بجهده، ولكن على سبيل المثال الخنوس تم دفعه خلال مباراة مالي ولم يحتسب أي شيء، وفي المباراة الماضية كان هناك تدخل عنيف، وإذا تمت العودة لتقنية الفيديو كان من المفترض أن يُطرد لاعبهم، وأنا أرد على تلك الأمور فقط داخل الملعب، منتخب الكاميرون يشعر بالظلم التحكيمي ولكنهم لم يسددوا أي تسديدة على المرمى، نركز فقط على الملعب وليس أي شيء آخر، ونحن أحد الفرق التي ظلمت من التحكيم".

وتابع: "في بلدي عليك أن تقبل عندما تكون مدرب المنتخب المغربي أن الجميع ينتقدك، أنا أبذل كل جهدي وربما أرتكب بعض الأخطاء أحيانًا مثل الجميع، ولكنني أستمر في التركيز والقتال من أجل بلدي، وأقول للاعبين إننا لا يجب أن نهتم بالانتقادات، وعندما تتعرض لأربع هزائم فقط في ثلاث سنوات لا يتحدث أحد عن ذلك، بينما يتحدثون وينتقدون حتى عند فوزك، ولنأمل أن يقدم المدرب القادم للمغرب أفضل مما قدمته أنا".

وشدد: "لن أقول إن غياب نديدي سيساعدنا، لأنهم يملكون العديد من اللاعبين الكبار، وليس من المهم أن يغيب لاعب فقط لأنهم قادرون على التغيير، ولكن من المهم أن نتحلى بالتركيز والفاعلية وبذل الجهد، وألا نقدم 20 دقيقة ضعيفة مثلما فعلنا ضد تنزانيا، ونصف نهائي أمم إفريقيا يجبرك على التركيز ورفع مستوى الأداء وأن يكون لك أثر فني وبدني، وهم أيضًا سيظهرون ما يقدرون عليه".

وأردف: "أتمنى أن نتوج بكأس أمم إفريقيا الأقوى في التاريخ، الملاعب رائعة والفرق قوية، ولدينا 4 أو 5 لاعبين فازوا بجائزة الأفضل في القارة في نصف النهائي، وبالنظر إلى كل ذلك أعتقد أنها أفضل دعاية يمكن القيام بها للبطولة، عندما تلعب البطولة في مالي بدرجة حرارة 50 درجة يكون من الصعب الفوز بالمباراة، ولكن هنا يوجد معايير مختلفة للفرق، حتى لو لم يقدموا أفضل أداء ممكن لهم، والظروف مجتمعة كلها في نصف النهائي، وأعتقد أننا نتقدم ونسير في الاتجاه الصحيح لرفع مستوى الكرة الإفريقية".

وأضاف: "اللاعبون الذين يبدأون البطولة قد لا يكونوا هم من يلعبون المباراة الأخيرة، لأن هناك منافسة ومجال أوسع للاختيار، ونحن لدينا مواهب ودكة احتياط جيدة".

وشدد: "عندما نرى مصر مع مرموش وصلاح، والسنغال مع ساديو ماني والآخرين وهجوم السنغال القوي، نكون سعداء بمثل هذا في بطولة إفريقيا".

وشدد: "الخوف من الإقالة حال الخسارة من نيجيريا؟ بالطبع، ولكن ليس فقط أنا، كل مدرب عندما يقوم بعمله يجب أن يستعد لذلك، ولكن أنا هنا لأساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لهم ولأساعد بلدي، وأنا لا أخشى تلك الأمور".

وأكمل: "الجماهير تؤثر في الفريق المنافس، والمشجعون المغاربة مختلفون عن أي مكان، والملعب يكون صعبًا على أي منافس، وأريدهم أن يظهروا غدًا للمنافس أنه من الصعب الفوز في المغرب".

واستمر: "هدفنا اليوم ليس أن نقول إننا فزنا أو فعلنا أي شيء، ولكن إبقاء اللقب في المغرب، سنواجه نيجيريا والمهم هو تحقيق الفوز والتحلي بكامل التركيز في واحدة من أهم مبارياتنا منذ كأس العالم".

وأضاف: "منذ نهاية المونديال أصبح لنا مكانة مختلفة، ومنذ 22 عامًا لم يصل المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا ونعلم أن المباراة ستكون صعبة".

وأتم: "أشرف حكيمي يتطور مستواه من مباراة إلى أخرى، لقد قدم أداءً جيدًا وتجاوز الإصابة من الناحية النفسية وقدم مباراة كبيرة ضد الكاميرون دفاعيًا على الرغم من تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة، وهذا هو اللاعب الذي يمثل حكيمي أهميته، له حلم ولدينا نفس الحلم، وتغيرنا منذ عامين، وهو لديه مهمة يريد تحقيقها".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون، بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر.