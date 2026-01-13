أمم إفريقيا - إيوبي: لن نبحث عن الأعذار ضد المغرب

شدد أليكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا على أن فريقه لن يبحث عن الأعذار بسبب السفر قبل مباراة المغرب.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة منافسه المغرب في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء المقبل.

وقال إيوبي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم كل المنافسين واستعدينا بشكل جيد لمباراة المغرب".

وأضاف "إذا غاب عن فريقنا أي لاعب فهناك آخرين يعوضونه".

وتابع "لا ينبغي أن نبحث عن الأعذار ومهما كانت حالتنا البدنية فعلينا تقديم كل شيء لذلك السفر لمدينة أخرى ليس عذرا للتأثير علينا بدنيا".

وأنهى حديثه قائلا: "الشكوى قبل البطولة؟ أنا أستخدم حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائي، علينا التركيز على كرة القدم ونفعل ذلك عندما ندخل الملعب".

من المقرر أن يواجه الفائز في هذه المباراة المنتصر من لقاء مصر ضد السنغال في نهائي البطولة.