أمم إفريقيا – إريك شيل: ليس لدي المال للاعبين.. وربما نترك الكرة لـ المغرب

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 13:30

كتب : FilGoal

إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا

أوضح إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا أنه ليس لديه المال لتحضير اللاعبين ماليا، لكن على المستوى الذهني فعبر عن فخره بالفريق.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة منافسه المغرب في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء المقبل.

وقال شيل خلال المؤتمر الصحفي: "كنت أشجع منتخب نيجيريا قبل تدريبه منذ كأس العالم 1998 وشاهدت جميع المباريات مرتديا قميصه".

وأضاف "أليكس إيوبي يستمتع بلعب كرة القدم ويفعل كل ما ينبغي".

وتابع "منتخب الجزائر فريق كبير وكذلك المغرب لكن طريقة لعبهما مختلفة".

وواصل "علينا إيجاد نقاط ضعف منتخب المغرب واستغلالها".

وأكمل "ربما نترك الكرة للمغرب وننتظر للعب على التحولات، منتخب المغرب لعب في بداية البطولة ضد فرق تدافع بكتلة متأخرة وتصعب عليه الأمور".

وكشف "على اللاعبين ترك التفكير في كرة القدم لبعض الوقت خلال اليوم لأن ذلك يساعدهم نفسيا".

وشدد "استعداد اللاعبين ذهنيا وماليا قبل مباراة المغرب؟ ماليا لأ أدري لأنني لا أدفع لهم، ليس لدي المال، لكن من الناحية الذهنية أنا فخور باللاعبين فنحن أسرة".

وأنهى حديثه قائلا: "كيفية الإعداد لركلات الترجيح؟ لا يوجد مدرب يمكنه أن يجيب، لكن نتدرب على ذلك، لكن هل أذهب للمسجد لأدعو من أجل التوفيق في ذلك؟".

من المقرر أن يواجه الفائز في هذه المباراة المنتصر من لقاء مصر ضد السنغال في نهائي البطولة.

أمم إفريقيا نيجيريا المغرب إيريك شيل
