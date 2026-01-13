إنبي يعلن سفر لاعبه نور أشرف لخوض فترة معايشة مع سالزبورج

نور أشرف يخوض فترة معايشة مع سالزبورج

أعلن نادي إنبي عن سفر لاعبه الشاب نور أشرف لخوض فترة معايشة مع فريق رد بل سازلبورج النمساوي.

وأشار إنبي إلى أن نور سيبدأ فترة المعايشة مع الفريق النمساوي انطلاقًا من اليوم الثلاثاء.

نور أشرف من مواليد عام 2008 وكان أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا.

ولم يسبق لنور أن شارك مع الفريق الأول لإنبي حتى الآن.

اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى سازلبورج حال فوزه في المعايشة إلا من بداية الموسم المقبل بعد إتمام عامه الـ 18، وفقًا لقوانين الفيفا.

ويجيد نور أشرف اللعب في مركز قلب الدفاع.

وشارك نور مع منتخب مصر في المباريات الأربع التي خاضها في كأس العالم للناشئين، كما لعب في مباراتين بكأس أمم إفريقيا للناشئين.

سازلبورج يحتل حاليًا صدارة الدوري النمساوي برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن لاسك لينز صاحب المركز الثاني.

ويشارك الفريق خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الأوروبي، ويحتل المركز الـ 31 في جدول ترتيبها برصيد 3 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن سلتيك صاحب المركز الـ 24 المؤهل للدور التالي، مع تبقي جولتين على النهاية.

