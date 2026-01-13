أمم إفريقيا - حكم جابوني يقود مباراة مصر ضد السنغال

يدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو مباراة مصر ضد السنغال تحكيميا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم الأربعاء على ملعب طنجة الكبير.

وسبق لأوتشو قيادة لقاء مصر ضد بنين في دور الـ 16 من البطولة على ملعب أدرار في أجادير.

وسيتواجد الكيني بيتر كاماكو على تقنية الفيديو.

وجاء طاقم التحكيم كاملا

الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكم ساحة

الجابوني بوريس داتسوجا مساعد أول

الكونغولي ستيفن مويو مساعد ثاني

الكونغولي جان جاك ندالا حكم رابع

الكيني بيتر كاماكو حكم تقنية فيديو

ليتيسيا أنتونيلا فيانا من أي سواتيني حكمة تقنية فيديو مساعد أول

الكاميروني إلفيس نجوجوي حكم تقنية فيديو مساعد أول

وسبق للجابوني إدارة مباراة مصر ضد غانا في مجموعات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بالتعادل 2-2

كما أدار مباراة أخرى للفراعنة ضد كينيا وانتهت بفوز مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بنتيجة 2-0.

فضلا عن لقاء بنين الذي انتهى بفوز الفراعنة 3-1 الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى الأندية المصرية أدار 6 مباريات لبيراميدز والأهلي والزمالك انتهت 3 منها بالانتصار وتعادل وهزيميتين.

موعد مباراة مصر في نصف النهائي

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.