سكاي: نادي باريس يستهدف ضم ماتياس تيل

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

ماتيس تيل - توتنام

يستهدف نادي باريس التعاقد مع ماتياس تيل جناح توتنام في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن تيل قد يوافق على الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي بسبب عامل الجذب الرئيسي في منحه فرصة اللعب في مركزه المفضل كمهاجم صريح.

إذ يشعر اللاعب بالإحباط في توتنام ليس فقط بسبب قلة مشاركاته، لكن بسبب ندرة توظيفه في مركز المهاجم الصريح، وفقا للتقرير.

أخبار متعلقة:
أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع كاريك على تدريبه أثليتك: اتجاه في ليفربول لرفض عرض يوفنتوس لضم كييزا خطفه من أستون فيلا.. تقرير: توتنام يتفق مع أتلتيكو مدريد على ضم جالاجير أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا

ويرغب النادي الفرنسي في ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي متمسك بعدم مناقشة أي عرض لبيع اللاعب بشكل نهائي.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت اهتمام روما الإيطالي بضم مهاجم بايرن ميونيخ السابق.

وسجل اللاعب الفرنسي 3 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، لكنه يشارك لدقائق محدودة بلغت 685 دقيقة فقط.

عقد اللاعب مع توتنام يمتد حتى صيف 2031.

ماتيس تيل توتنام نادي باريس
نرشح لكم
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. ترجي جرجيس يتراجع عن بيه مهاجمه إلى مولودية وهران سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر خبر في الجول – بعد قضاء فترة معاية مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني برشلونة يعلن ضم كانسيلو قادما من الهلال خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا 46 ثاتيه | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات 2 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. ترجي جرجيس يتراجع عن بيه مهاجمه إلى مولودية وهران 8 دقيقة | ميركاتو
الكشف عن سبب تأخر تقديم كانسيلو كلاعب جديد في برشلونة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر 21 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بعد قضاء فترة معاية مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر 44 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521155/سكاي-نادي-باريس-يستهدف-ضم-ماتياس-تيل