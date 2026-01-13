سكاي: نادي باريس يستهدف ضم ماتياس تيل

يستهدف نادي باريس التعاقد مع ماتياس تيل جناح توتنام في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن تيل قد يوافق على الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي بسبب عامل الجذب الرئيسي في منحه فرصة اللعب في مركزه المفضل كمهاجم صريح.

إذ يشعر اللاعب بالإحباط في توتنام ليس فقط بسبب قلة مشاركاته، لكن بسبب ندرة توظيفه في مركز المهاجم الصريح، وفقا للتقرير.

ويرغب النادي الفرنسي في ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي متمسك بعدم مناقشة أي عرض لبيع اللاعب بشكل نهائي.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت اهتمام روما الإيطالي بضم مهاجم بايرن ميونيخ السابق.

وسجل اللاعب الفرنسي 3 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، لكنه يشارك لدقائق محدودة بلغت 685 دقيقة فقط.

عقد اللاعب مع توتنام يمتد حتى صيف 2031.