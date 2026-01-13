خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 13:01

كتب : عمرو نبيل

مروان عثمان - سيراميكا

تقدم الأهلي بعرض لضم مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

ولا تزال المفاوضات جارية حاليا بين الناديين من أجل الاتفاق على المقابل سواء كان تبادل لاعبين أو مقابل مادي.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مسؤولي سيراميكا فتحوا باب المفاوضات مع مروان عثمان لتجديد تعاقده.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.

