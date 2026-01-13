أمم إفريقيا - حارس الجزائر يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 12:42

كتب : FilGoal

الجزائر

أعلن أسامة بن بوط حارس مرمى منتخب الجزائر اعتزاله اللعب دوليا.

وودع منتخب الجزائر كأس أمم إفريقيا من ربع النهائي على يد نيجيريا.

وقال حارس اتحاد العاصمة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يشرفني أن أخبركم رسميا بقرار نهاية مسيرتي مع المنتخب الجزائري".

وأضاف "بعد تفكير طويل، ومع إدراكي لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وفسح المجال أمام الجيل الجديد من الحراس".

وتابع "تمثيل المنتخب الوطني كان شرفا عظيما بالنسبة لي، وسأظل فخورا بكل لحظة عشتها مع هذا القميص".

وواصل "أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي اللاعبين، وأعضاء الطاقم الفني، وكل من دعمني وساندني طوال مشواري مع المنتخب الجزائري".

وأتم بن بوط "سأبقى دائما مشجعا وداعما للمنتخب الجزائري، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في قادم البطولات والمباريات".

وتواجد أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة الجزائري في قائمة الجزائر بأمم إفريقيا 2025 لكنه لم يشارك.

إذ لعب لوكا زيدان حارس غرناطة الإسباني بشكل أساسي، كما شارك أنتوني مانديرا حارس كان الفرنسي في مباراة الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بعد حسم التأهل لدور الـ16.

ولعب بن بوط 4 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

