أمم إفريقيا - الحكومة الجابونية تلغي قرارات تعليق نشاط المنتخب واسبتعاد أوباميانج

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم رفع الإجراءات الحكومية التي فرضت إيقاف نشاط منتخب الجابون، واستبعاد الثنائي بيير إيميريك أوباميانج وبرونو إيكويلي مانجا.

عقب الخروج من أمم إفريقيا بلا نقاط، قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى، وفقا لتصريحات سيمبليس دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني.

لكن الاتحاد الجابوني نشر بيانا أوضح فيه العدول عن القرار عقب مراسلة رسمية من وزير الرياضة، أكد فيها ضرورة طي صفحة الخلافات، نظرًا لأهمية الاستحقاقات المنتظرة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2027.

ودعا مامبولا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الشروع في اختيار جهاز فني جديد لمنتخب الجابون.

وودع منتخب الجابون بطولة أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الأخير في مجموعته بـ3 خسائر.

بعدها قال دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني في تصريحات نقلها موقع جابون 24: "قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى".

وأضاف "ذلك بالإضافةً إلى إبعاد اللاعبين برونو إكويلي مانجا وبيير إيميريك أوباميانج".

من جهته رد أوباميانج على ذلك عبر حسابه الشخصي على إكس حين قال "أعتقد أن مشاكل المنتخب الجابوني أعمق بكثير من شخصي الصغير".

وشارك أوباميانج كبديل في المباراة الأولى ضد الكاميرون بعدما حضر إلى المغرب وهو يعاني من إصابة ضربته مع ناديه مارسيليا، قبل أيام من البطولة.

فيما شارك كأساسي في المباراة الثانية ضد موزمبيق وسجل هدفا.

لكن منتخب الجابون خسر المباراتين وودع المسابقة رسميا قبل أن يلعب المباراة الثالثة التي غاب عنها أوباميانج بسبب الإصابة.