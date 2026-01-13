خبر في الجول - صلاح بوشامة يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لـ البنك الأهلي

توصل البنك الأهلي لاتفاق نهائي مع وفاق سطيف على ضم لاعبه صلاح بوشامة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي بنجح تمهيدا للانضمام إلى البنك الأهلي.

كما علم FilGoal.com أن الصفقة ستكلف البنك الأهلي 200 ألف دولار سيتم دفعهم على دفعة واحدة قبل إرسال البطاقة الدولية.

وكان بوشامة قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية تمهيدا للانضمام للبنك الأهلي.

ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.

وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وسيكون صلاح بوشامة هو أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة