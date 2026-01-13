ميكالي: من الشرف لي تدريب الزمالك.. وكنت بحاجة للصبر مع منتخب الشباب

كشف روجيرو ميكالي عن وجود مفاوضات بينه وبين الزمالك لإمكانية تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وتولى ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي وحصل على المركز الرابع في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي عبر قناة النهار: "كان لي الشرف العمل مع بعض اللاعبين الذين يلعبون في الفريق الأول حاليا لمنتخب مصر ويشاركون في أمم إفريقيا، وهم مستقبل مصر لأنه تم إعدادهم مع مدرب كبير مثل حسام حسن".

وواصل "كان هناك بعض الحديث بشأن الزمالك، ومن الشرف لي العمل في النادي بكل تأكيد، ربما هناك بعض الصعوبات وأن الفريق يمر بلحظات صعبة، ولكنني أؤكد لك أنني أعلم حجم الفريق وجماهيره، هناك بعض المحادثات لكنها لم تنته بعد، ولكن من الشرف لي أن تكون هناك محادثات معي لتدريب الزمالك، وأتمنى أن تصل هذه المحادثات إلى شيء إيجابي بيننا".

وتابع "أعلم أن الزمالك يمر بلحظات صعبة، لكنني تحت أمر النادي بكل تأكيد، وسأقدم كل ما أستطيع لمساعدة النادي في حال وصول المفاوضات إلى شيء إيجابي، ومن الشرف لأي مدرب أن يقود فريقا بحجم الزمالك، وكل الأندية قد تمر بمثل هذه الأزمات".

وأضاف "كنا بحاجة إلى بعض الصبر مع منتخب الشباب لأن مصر تملك لاعبين جيدين، تابعت كأس العالم للشباب وأرى أن المنتخب كان يستطيع تقديم أداء جيد، وأؤكد لكم أن مصر تملك العديد من الكوادر ولديها لاعبين يمكنهم إحداث الفارق".

وأتم "كان لدي خطة ومشروع للكرة المصرية بعد أن جددت عقدي، وكان لدي قناعة أن بإمكاني تطوير اللاعبين لأن الخامة التي كنا نملكها كانت جيدة، وكان لدينا العديد من المواهب لكنها بحاجة للوقت، وكنا بحاجة لعدم التدخل في المشروع، وتوفير البنية التحتية المناسبة فقط للمساعدة على التطوير، لأن مصر دولة كبيرة وتستحق ذلك".

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

روجيرو ميكالي الزمالك منتخب مصر
