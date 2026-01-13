خطفه من أستون فيلا.. تقرير: توتنام يتفق مع أتلتيكو مدريد على ضم جالاجير

توصل نادي توتنام إلى اتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد على التعاقد مع كونور جالاجير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب "بي بي سي سبورت" فإن لاعب الوسط كان في طريقه إلى أستون فيلا حتى دخل توتنام في السباق وتغلب عليه.

وتوصل توتنام إلى اتفاق مع الروخيبلانكوس على ضم اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتفق توتنام مع اللاعب على البنود الشخصية بعد، لكن من المتوقع أن تتم الصفقة.

وانتقل اللاعب الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 مقابل 42 مليون يورو.

ولعب جالاجير خلال الموسم الجاري 27 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا بواقع 1062 دقيقة لعب.

وينتهي عقد جالاجير مع أتلتيكو مدريد في صيف 2029.