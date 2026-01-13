مواعيد مباريات الثلاثاء 13 يناير - مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. وكأس إيطاليا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي

تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025.

الدوري الألماني

أخبار متعلقة:
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

ماينز × هايدنهايم.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن.. 9:30 مساء - إم بي سي أكشن وتطبيق شاهد.

هامبورج × باير ليفركوزن.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

ضمك × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.

كأس فرنسا

باييو × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء.

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

ريال سوسيداد × أوساسونا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كولوتورال ليونيسا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

روما × تورينو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مانشستر سيتي كأس إيطاليا كأس الرابطة الإنجليزية كأس ملك إسبانيا مواعيد مباريات الثلاثاء
نرشح لكم
خطفه من أستون فيلا.. تقرير: توتنام يتفق مع أتلتيكو مدريد على ضم جالاجير أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون تعرف على موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر
أخر الأخبار
أثليتك: اتجاه في ليفربول لرفض عرض يوفنتوس لضم كييزا 33 دقيقة | ميركاتو
ميكالي: من الشرف لي تدريب الزمالك.. وكنت بحاجة للصبر مع منتخب الشباب 49 دقيقة | الكرة المصرية
خطفه من أستون فيلا.. تقرير: توتنام يتفق مع أتلتيكو مدريد على ضم جالاجير 54 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الثلاثاء 13 يناير - مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. وكأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب 11 ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة 12 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521146/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-13-يناير-مانشستر-سيتي-ضد-نيوكاسل-وكأس-إيطاليا