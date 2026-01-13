مواعيد مباريات الثلاثاء 13 يناير - مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. وكأس إيطاليا
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025.
الدوري الألماني
شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.
ماينز × هايدنهايم.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن.. 9:30 مساء - إم بي سي أكشن وتطبيق شاهد.
هامبورج × باير ليفركوزن.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
ضمك × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.
نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
نيوكاسل × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.
كأس فرنسا
باييو × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء.
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو لاكورونيا × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
ريال سوسيداد × أوساسونا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كولوتورال ليونيسا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس إيطاليا
روما × تورينو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
