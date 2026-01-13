أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 00:47
كتب : FilGoal
ودع باريس سان جيرمان كأس فرنسا من دور الـ32 للبطولة، وذلك بالخسارة أمام ضيفه نادي باريس بهدف دون رد.
وخسر باريس سان جيرمان البطولة الذي يحمل لقبها في آخر نسختين.
وفاز الفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي على العملاق باريس سان جيرمان بهدف سجله جوناثان إيكونيه في الدقيقة 74.
وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة واستغلال لكرة مقطوعة من نونو مينديش في منتصف الملعب.
ولم يحتفل إيكونيه بعدما سجل الهدف، وذلك بسبب أنه بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان.
وخاض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل الأساسي بشكل طبيعي.
وكان باريس سان جيرمان فاز منذ أيام على نادي باريس بهدفيه لهدف في الدوري الفرنسي.
video:1
إيكونيه يفتتح التسجيل لباريس إف سي#كأس_فرنسا#CoupeDeFrance | #FrenchCup pic.twitter.com/6UTY8W1FxU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2026
