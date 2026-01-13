خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 00:05
كتب : أحمد الخولي
تقرر نقل مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.
وعلم FilGoal.com أن المباراة سيتم نقلها إلى برج العرب، وذلك بسبب غلق استاد القاهرة لإجراء الصيانة الخاصة به.
وتقام المباراة يوم 23 يناير الجاري في تمام السادسة مساء.
وكان الأهلي فاز على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى لدور المجموعات 4-1، وتعادل مع الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز.
وستكون هذه هي أول مباراة للأهلي بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة لمجموعات كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل.
