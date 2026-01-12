لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي

اكتسح يوفنتوس منافسه كريمونيزي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جليسون بريمير وجوناثان ديفيد وكينان يلديز وفيليبو تيراتشانو "عكسي" وويستون ماكيني أهداف يوفنتوس.

وللمرة الأولى يتمكن البيانكونيري من تسجيل على الأقل خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال بطولة الدوري الإيطالي منذ 2018 عندما انتصر على ساسولو بسبعة أهداف دون رد.

ولم يخسر يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي في الـ 7 مباريات الأخيرة إذ انتصر في 6 وتعادل مرة أمام ليتشي.

وتعود الهزيمة الأخيرة ليوفنتوس أمام نابولي بهدفين مقابل هدف.

وافتتح بريمير النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة فابيو ميريتي، وبعد 3 دقائق ضاعف ديفيد النتيجة.

ثم تصدى إيميل أوديرو حارس مرمى كريمونيزي لركلة جزاء في الدقيقة 35 لكن ارتدت إلى يلديز وأحرز الهدف الثالث.

وتعد هذه ركلة الجزاء هي الثانية على التوالي بعدما تصدى فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي لركلة جزاء جوناثان ديفيد.

ثم سجل تيراتشانو لاعب كريمونيزي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

وأنهى ماكيني أهداف يوفنتوس في الدقيقة 64 من صناعة بيير كالولو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 39 في المركز الثالث بخوضه 20 مباراة.

بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 22 في المركز الـ 13.

video:1