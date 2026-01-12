لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي

الإثنين، 12 يناير 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

يوفنتوس

اكتسح يوفنتوس منافسه كريمونيزي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جليسون بريمير وجوناثان ديفيد وكينان يلديز وفيليبو تيراتشانو "عكسي" وويستون ماكيني أهداف يوفنتوس.

وللمرة الأولى يتمكن البيانكونيري من تسجيل على الأقل خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال بطولة الدوري الإيطالي منذ 2018 عندما انتصر على ساسولو بسبعة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة:
رومانو: يوفنتوس مهتم بضم أوسكار مينجيزا توتوسبورت: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي لضم كييزا من ليفربول هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة

ولم يخسر يوفنتوس تحت قيادة لوتشيانو سباليتي في الـ 7 مباريات الأخيرة إذ انتصر في 6 وتعادل مرة أمام ليتشي.

وتعود الهزيمة الأخيرة ليوفنتوس أمام نابولي بهدفين مقابل هدف.

وافتتح بريمير النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة فابيو ميريتي، وبعد 3 دقائق ضاعف ديفيد النتيجة.

ثم تصدى إيميل أوديرو حارس مرمى كريمونيزي لركلة جزاء في الدقيقة 35 لكن ارتدت إلى يلديز وأحرز الهدف الثالث.

وتعد هذه ركلة الجزاء هي الثانية على التوالي بعدما تصدى فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي لركلة جزاء جوناثان ديفيد.

ثم سجل تيراتشانو لاعب كريمونيزي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

وأنهى ماكيني أهداف يوفنتوس في الدقيقة 64 من صناعة بيير كالولو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 39 في المركز الثالث بخوضه 20 مباراة.

بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 22 في المركز الـ 13.

يوفنتوس الدوري الإيطالي كريمونيزي
نرشح لكم
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون تعرف على موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر مورينيو يريده.. تقرير: بنفيكا يضغط لضم لوكا من نابولي سيميوني يعتذر لـ فينيسيوس على أحداث مباراة السوبر
أخر الأخبار
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب 4 ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة 5 ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني 5 ساعة | كرة سلة
جورجي جيسوس: العقيدي لا يستحق الطرد.. والهلال فريق مخضرم 5 ساعة | سعودي في الجول
هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض 6 ساعة | سعودي في الجول
رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521143/لأول-مرة-منذ-8-أعوام-يوفنتوس-يسجل-خماسية-في-اكتساح-كريمونيزي