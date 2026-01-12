إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال عن صعوبة فوز فريقه على النصر في دربي الرياض.

فاز الهلال على غريمه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا كفريق واحد حتى بعد استقبال الهدف الأول، تحية كبيرة للاعبين بعد تحقيق الفوز الـ 19 تواليا".

وأضاف "الفوز جاء بعد معاناة لكن لعبنا مباراة قوية ضد فريق جيد، وكنا الأفضل في الشوط الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "حققنا الانتصارات المتتالية بسبب عقلية اللاعبين، يقدمون كل ما لديهم في التدريبات والمباريات، علينا أن نستمر على هذا المنوال لأطول وقت ممكن".

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، بينما أحرز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

ويعد هذا الدربي هو الأول لجورجي جيسوس كمدير فني للنصر، بعدما اعتاد على خوض الدربي رفقة الهلال في الماضي.

وهرب الهلال أكثر بصدارة الدوري بعدما دخل المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

ووصل الهلال للنقطة 38 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف إذ يمتلك 31 نقطة.

