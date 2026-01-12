كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني

الإثنين، 12 يناير 2026 - 22:45

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

فاز الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 89-70 في الجولة الأولى للدور الثاني للدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وشهدت المباراة تألق بيير جاكسون لاعب الاتحاد الذي سجل 20 نقطة.

كما فاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 95-71، وكان عمرو زهران لاعب الأهلي أكثر المسجلين في الفريق الأحمر برصيد 17 نقطة.

وأيضا فاز الزمالك على سموحة برصيد 96-79 وكان يوسف رفعت لاعب الزمالك هو أكثر المسجلين في الأبيض برصيد 17 نقطة.

وأخيرا فاز المصرية للاتصالات على سبورتنج برصيد 71-68.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، بحيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

الأهلي كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
