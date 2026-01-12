هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض

فاز الهلال على غريمه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، بينما أحرز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

ويعد هذا الدربي هو الأول لجورجي جيسوس كمدير فني للنصر، بعدما اعتاد على خوض الدربي رفقة الهلال في الماضي.

وهرب الهلال أكثر بصدارة الدوري بعدما دخل المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

ووصل الهلال للنقطة 38 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف إذ يمتلك 31 نقطة.

وصف المباراة

المباراة كانت متوازنة في البداية وكان التهديد الأول في الدقيق 21 عن طريق كينجسلي كومان لاعب النصر بعد تسديدة أرضية قوية بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 42 افتتح رونالدو النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 55 حصل الهلال على ركلة جزاء عن طريق مالكوم بعد تدخل من سيماكان، ونفذها الدوسري بنجاح.

وفي الدقيقة 60 طرد نواف العقيدي حارس مرمى النصر بعد التعدي على روبن نيفيز.

وفي الدقيقة 81 تقدم كنو للهلال بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسبت ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90 بعد التدخل سالم الدوسري وسددها نيفيز وأحرز الهدف الثالث وقتل المباراة.

video:1