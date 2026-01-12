رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون

حقق مانشستر يونايتد رقما كارثيا بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة من برايتون.

وخسر مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث من البطولة.

وسيلعب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري أقل من 40 مباراة بعد الإقصاء من الكأس وهذا لم يحدث منذ 111 عاما.

وسجل برايان جرودا وداني ويلبك ثنائية برايتون، بينما أحرز بنيامين سيسكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

واففتح جرودا النتيجة في الدقيقة 12، ثم ضاعف ويلبك الفارق في الدقيقة 64 من صناعة جرودا.

وقلص سيسكو النتيجة في الدقيقة 85 من صناعة برونو فيرنانديز.

وحصل شيا لاسي لاعب مانشستر يونايتد الشاب على البطاقة الصفراء في الدقيقة 87 ثم تم طرده بعد دقيقتين بعد الحصول على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول لدارن فليتشر المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد.