أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال

الإثنين، 12 يناير 2026 - 20:40

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن

ودع منتخب مصر مدينة أجادير المغربية وذلك بعد نهاية رحلته فيها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد منتخب مصر في أجادير منذ انطلاق البطولة، وحتى فاز على كوت ديفوار في دور الثمانية لكأس الأمم.

وغادر منتخب مصر مدينة أجادير متجها إلى طنجة من أجل مواجهة السنغال في نصف النهائي.

وحرص منتخب مصر على تبادل الوداع مع مسؤولي وموظفي فندق إقامة الفراعنة في أجادير.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي في أجادير قبل السفر إلى طنجة.

ويسافر منتخب مصر إلى طنجة على متن طائرة خاصة.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

