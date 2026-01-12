تعرف على موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا
الإثنين، 12 يناير 2026 - 20:17
كتب : محمد جمال
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباراتي منتخب مصر في شهر مارس المقبل ضد السعودية وإسبانيا.
ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا والسعودية في قطر.
وتقام مباراة مصر والسعودية يوم الخميس 26 مارس 2026.
بينما تقام مباراة مصر وإسبانيا يوم الإثنين 30 مارس على استاد أحمد بن علي.
يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.
ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وذلك بعد تخطي كوت ديفوار في دور الثمانية للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
