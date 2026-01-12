آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد هو من طلب مغادرة تدريب الفريق.

وأنهى ريال مدريد عقد ألونسو بالتراضي.

وبحسب صحيفة آس فإن ألونسو طلب بشكل شخصي من فلورنتينو بيريز رئيس النادي مغادرة تدريب ريال مدريد، وهو ما وافق عليه بيريز.

وأعلن ريال مدريد تعيين ألفارو أربيلوا مدربا جديدا للفريق.

ويتولى أربيليوا تدريب الفريق الثاني لريال مدريد "كاستيا" منذ بداية الموسم الحالي.

أربيلوا سبق له اللعب بقميص ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2016.

وكلاعب توج أربيلوا بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني.

كما توج أربيلوا مع منتخب إسبانيا بكأس العالم وبطولة اليورو.

وبدأ أربيليوا مسيرته التدريبية في 2020 في أكاديمية ريال مدريد وتدرج حتى وصل إلى الفريق الثاني في الموسم الحالي.

وخلال 23 مباراة مع الفريق الثاني فاز أربيلوا مع ريال مدريد ب 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار النادي إلى أن ألونسو سيرحل عن تدريب الفريق برفقة طاقمه بالكامل.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

