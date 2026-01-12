ألفارو أربيلوا مدربا لـ ريال مدريد

الإثنين، 12 يناير 2026 - 19:29

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد تعيين ألفارو أربيلوا مدربا جديدا للفريق.

ويأتي تعيين أربيلوا خلفا لتشابي ألونسو الذي أنهى النادي عقده بالتراضي.

ويتولى أربيليوا تدريب الفريق الثاني لريال مدريد "كاستيا" منذ بداية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
أثلتيك: أربيلوا مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لـ ألونسو خلفا لـ راؤول.. ألفارو أربيلوا مديرا فنيا لـ ريال مدريد كاستيا كادينا سير: راؤول لم يعد الخيار الأول لقيادة ريال مدريد.. أربيلوا أقرب أس: أربيلوا ينافس راؤول وتشابي ألونسو على تدريب ريال مدريد

أربيلوا سبق له اللعب بقميص ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2016.

وكلاعب توج أربيلوا بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني.

كما توج أربيلوا مع منتخب إسبانيا بكأس العالم وبطولة اليورو.

وبدأ أربيليوا مسيرته التدريبية في 2020 في أكاديمية ريال مدريد وتدرج حتى وصل إلى الفريق الثاني في الموسم الحالي.

وخلال 23 مباراة مع الفريق الثاني فاز أربيلوا مع ريال مدريد ب 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

وكشف ريال مدريد عن فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار النادي إلى أن ألونسو سيرحل عن تدريب الفريق برفقة طاقمه بالكامل.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ألفارو أربيلوا ريال مدريد تشابي ألونسو
نرشح لكم
برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو أس: فينيسيوس لا يعاني من إصابة ولكن كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس بيدري: الكلاسيكو كان متوازنا قبل افتتاح التسجيل.. ولقب السوبر يجعل بداية 2026 رائعة تقرير: مبابي طلب من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي لبرشلونة.. وريال مدريد يوضح أس: خسارة السوبر الإسباني لن تطيح بتشابي ألونسو
أخر الأخبار
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب 48 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني 2 ساعة | كرة سلة
جورجي جيسوس: العقيدي لا يستحق الطرد.. والهلال فريق مخضرم 2 ساعة | سعودي في الجول
هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض 3 ساعة | سعودي في الجول
رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521133/ألفارو-أربيلوا-مدربا-لـ-ريال-مدريد