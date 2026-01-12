ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو

أعلن ريال مدريد رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الفريق.

شابي ألونسو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف ريال مدريد عن فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار النادي إلى أن ألونسو سيرحل عن تدريب الفريق برفقة طاقمه بالكامل.

ولم يعلن ريال مدريد عن المدرب الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لألونسو.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.