كأس العاصمة – غزل المحلة يهزم سيراميكا والمقاولون يفوز على إنبي

تغلب غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وسجل هدف فوز غزل المحلة أشرف مجدي في الدقيقة 68.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 3 في المركز السابع والأخير في المجموعة.

كما فاز المقاولون العرب على إنبي بهدفين مقابل هدف في المجموعة ذاتها.

ليرفع المقاولون رصيده إلى النقطة 8 في المركز الرابع، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 9 في المركز الثاني.

ويتصدر طلائع الجيش المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز السادس وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وذلك قبل مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة.

ويتأهل أول مركزين لدور الـ8 من البطولة، وأفضل 2 من الفرق أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.