كأس العاصمة – غزل المحلة يهزم سيراميكا والمقاولون يفوز على إنبي

الإثنين، 12 يناير 2026 - 19:11

كتب : FilGoal

غزل المحلة

تغلب غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

وسجل هدف فوز غزل المحلة أشرف مجدي في الدقيقة 68.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس.

أخبار متعلقة:
الأهلي يوضح موعد عودة ديانج للتدريبات بن رمضان ينتظم في تدريبات الأهلي.. وتواجد بنشرقي

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 3 في المركز السابع والأخير في المجموعة.

كما فاز المقاولون العرب على إنبي بهدفين مقابل هدف في المجموعة ذاتها.

ليرفع المقاولون رصيده إلى النقطة 8 في المركز الرابع، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 9 في المركز الثاني.

ويتصدر طلائع الجيش المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز السادس وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وذلك قبل مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة.

ويتأهل أول مركزين لدور الـ8 من البطولة، وأفضل 2 من الفرق أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

غزل المحلة سيراميكا كأس العاصمة كأس الرابطة
نرشح لكم
قائمة الأهلي - بن رمضان وعبد القادر ضمن 20 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: جون إدوارد لن يحصل على نسبة من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لمواجهة المصري خبر في الجول - الأهلي يفاوض لاعب وسط الترجي خبر في الجول - بيراميدز يحدد 3 لاعبين لتعويض إصابة محمد حمدي في الجول يكشف تطورات انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز مصدر من الزمالك لـ في الجول: وكيل بنتايك اشترط عمولته لحل الأزمة.. وموقفنا سليم خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك لضم ناصر ماهر
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (0)-(0) أرسنال.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – إبراهيم عادل: سنحاول مجددا وهناك شيئا رائعا ينتظرنا 16 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) المغرب.. بداية اللقاء 17 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – شوبير: هذه هي كرة القدم وكنا نتمنى إسعاد الجمهور المصري 21 دقيقة | أمم إفريقيا
الخسارة الرسمية الأولى لـ حسام حسن.. ومصر في مباراة البرونزية لأول مرة منذ 42 عاما 33 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ماني: حرمنا مصر من الفرص والاستحواذ.. واستخدمت حسي التهديفي للتسجيل 39 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - لا تغييرات في المغرب.. وأونديكا يعوض نديدي في وسط نيجيريا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – أرقام قياسية بالجملة لمنتخب السنغال بعد الفوز على مصر 47 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521131/كأس-العاصمة-غزل-المحلة-يهزم-سيراميكا-والمقاولون-يفوز-على-إنبي