انتهت دربي الرياض - الهلال (3)-(1) النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في الجولة 15 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما النصر في الوصافة بـ 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------------------------

انتهت

ق 90+2: جوووووووووول روبن نيفيز من نقطة الجزاء.

ق 90: ركلة جزاء للهلال بعد التدخل على سالم الدوسري.

ق 81: جووووووووووووول محمد كنو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: طرد نواف العقيدي حارس مرمى النصر بعد التعدي على روبن نيفيز.

ق 56: جوووووووووووول سالم الدوسري من ركلة جزاء.

ق 55: ركلة جزاء للهلال عن طريق مالكوم بعد تدخل من سيماكان.

ق 42: جووووووووووووول كريستيانو رونالدو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 21: كينجسلي كومان يسدد كرة أرضية قوية بعيدة عن المرمى قليلا.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل