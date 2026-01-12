منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر
الإثنين، 12 يناير 2026 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن منتخب إسبانيا مواجهة مصر وديا في شهر مارس المقبل في قطر.
وكشف منتخب إسبانيا عبر موقعه الرسمي أن المواجهة ستكون يوم 30 مارس المقبل على استاد أحمد بن علي.
وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وكانت آخر مواجهة بين مصر وإسبانيا يوم 3 يونيو 2006 وفاز فيها إسبانيا بثنائية راؤول جونزاليس وخوان أنطونيو رييس.
وسيلعب منتخب إسبانيا مع مصر بعد 3 أيام من مواجهة الأرجنتين وديا على لوسيل.
بينما سيلعب منتخب مصر أيضا ضد السعودية في نفس فترة التوقف الدولي في مارس.
