منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر

الإثنين، 12 يناير 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا مواجهة مصر وديا في شهر مارس المقبل في قطر.

وكشف منتخب إسبانيا عبر موقعه الرسمي أن المواجهة ستكون يوم 30 مارس المقبل على استاد أحمد بن علي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر

وكانت آخر مواجهة بين مصر وإسبانيا يوم 3 يونيو 2006 وفاز فيها إسبانيا بثنائية راؤول جونزاليس وخوان أنطونيو رييس.

وسيلعب منتخب إسبانيا مع مصر بعد 3 أيام من مواجهة الأرجنتين وديا على لوسيل.

بينما سيلعب منتخب مصر أيضا ضد السعودية في نفس فترة التوقف الدولي في مارس.

منتخب مصر منتخب إسبانيا
نرشح لكم
"تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل وائل جمعة: كنت أدعم المدرب الوطني حتى رأيت كيروش.. وهذا سبب غضب صلاح مني الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا أمم إفريقيا - المنظومة الدفاعية بالكامل.. سداسي المنتخب مهدد بالغياب عن الختام أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألفارو أربيلوا مدربا لـ ريال مدريد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العاصمة – غزل المحلة يهزم سيراميكا والمقاولون يفوز على إنبي 57 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: كاريك وافق على شروط تدريب مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي الرياض - الهلال (0)-(0) النصر.. تسديدة خطيرة ساعة | سعودي في الجول
منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521128/منتخب-إسبانيا-يعلن-مواجهة-مصر-وديا-في-قطر