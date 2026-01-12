مورينيو يريده.. تقرير: بنفيكا يضغط لضم لوكا من نابولي

يضغط نادي بنفيكا على نابولي من أجل التعاقد مع لورينزو لوكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن بنفيكا يريد إتمام الصفقة لرغبة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق في ضم مهاجم بهذه المواصفات.

ويلعب لوكا في نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء من أودينيزي مقابل 26 مليون يورو.

ووفقا للموقع فإن نابولي يطالب مليوني يورو مقابل الإعارة مع أحقية الشراء لبنفيكا مقابل 35 مليون يورو.

ولم يلعب لوكا كثيرا تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، إذ خاض 584 دقيقة فقط، وفي خلال هذه الدقائق سجل هدفين دون الصناعة.

ويبلغ لوكا من العمر 25 عاما وحصل على بطولة السوبر الإيطالي في الموسم الجاري بعد الفوز على بولونيا بهدفين دون رد.