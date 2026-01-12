سيميوني يعتذر لـ فينيسيوس على أحداث مباراة السوبر

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

تقدم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، باعتذار إلى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وفلورينتينو بيريز، رئيس النادي.

وكان ريال مدريد قد فاز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أريد الاعتذار لفلورينتينو بيريز وفينيسيوس جونيور على ما حدث، لم يكن تصرفًا صحيحًا مني وأتقبل ذلك. الفريق الفائز استحق التأهل وهم استحقوا ذلك، وكانوا قريبين من التعادل ضد برشلونة".

ودخل سيميوني في اشتباك مع فينيسيوس جونيور أثناء استبدال الأخير خلال المباراة.

وأظهرت الكاميرات المدرب الأرجنتيني وهو يقول لفينيسيوس إن بيريز سيطرده من النادي.

وفاز برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد فينيسيوس جونيور
