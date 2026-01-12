سيواجه مصير بايلي؟ سكاي: روما يتفق مع أستون فيلا على ضم دونييل مالين

الإثنين، 12 يناير 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

دونييل مالين - أستون فيلا

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره أستون فيلا للتعاقد مع دونييل مالين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن روما سيضم اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 25-30 مليون يورو.

ووفقا للشبكة فإن روما لم يتفق مع اللاعب بعد على البنود الشخصية لإتمام الانتقال.

وكان روما قد ضم ليون بايلي زميل مالين السابق في أستون فيلا خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب الجامايكي لم يثبت ذاته حتى الآن مع الجيالوروسي.

ولعب بايلي 10 مباريات فقط مع روما بواقع 237 دقيقة وصنع هدفا ولم يسجل.

ويغيب بايلي عن روما بسبب الإصابات إذ غاب 106 يوما بواقع 16 مباراة حتى الآن.

أما مالين، فتعاقد معه أستون فيلا في شتاء 2025 مقابل 25 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وخاض مالين 29 مباراة حتى الآن وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

