الأهلي يوضح موعد عودة ديانج للتدريبات

الإثنين، 12 يناير 2026 - 17:26

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي - تونس

أوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق سيصل القاهرة يوم الخميس المقبل.

وذلك للانتظام في تدريبات الفريق بعد خروج منتخب بلاده من كأس أمم إفريقيا.

وأوضح وليد صلاح الدين أن الجهاز الفني قرر منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته برفقة منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم الجمعة استعدادا لمباريات المرحلة القادمة.

إلى ذلك، علم FilGoal.com منذ أسابيع أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع المالي أليو ديانج على تمديد عقده.

عقد ديانج الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير الجاري.

لكن إدارة الأهلي نجحت في حسم ملف تجديد عقده، واتفقت معه على التمديد لمدة 3 مواسم، وفقا لما علمه FilGoal.com قبل أسابيع.

وكان FilGoal.com قد أوضح أن يس توروب يفضل استمرار أليو ديانج حتى نهاية الموسم بغض النظر عن موقفه من التجديد ولا يفضل بيعه في يناير حال كان الموسم الحالي هو الأخير له.

فيما خرج المدرب بتصريحات تليفزيونية قال فيها: "أليو ديانج لاعب مميز ويؤدي معنا بشكل جيد، وما سيحدث خلال الأشهر الـ 6 المتبقية في عقده أمر سنناقشه لاحقا".

وكان ديانج قضى الموسم الماضي معارا لنادي الخلود السعودي، قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد الدولي المالي للمشاركة مع وصول توروب لتدريب الأهلي في أكتوبر الماضي.

