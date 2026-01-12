رومانو: يوفنتوس مهتم بضم أوسكار مينجيزا

الإثنين، 12 يناير 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا - سيلتا فيجو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات عن وجود رغبة من نادي يوفنتوس في ضم أوسكار مينجيزا.

وفقا لرومانو، فإن يوفنتوس ضمن 5 أندية مهتمة بضم مينجيزا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وقد يكون النادي منفتحًا على بيعه في شهر يناير الحالي إذا كان المقابل المالي كبيرًا، لكنه لا يرغب في بيعه لأن برشلونة سيحصل على 50% من قيمة الصفقة.

وينتهي عقد مينجيزا مع سيلتا فيجو بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع بشكل مجاني لأي فريق.

ويلعب مينجيزا في مركز الظهير الأيمن منذ انضمامه لسيلتا فيجو.

صاحب الـ 26 عامًا شارك في 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

وانضم مينجيزا لسيلتا فيجو في 2022 قادمًا من برشلونة.

وسبق لمينجيزا المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب إسبانيا الأول.

ويشارك سيلتا فيجو خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الأوروبي.

أوسكار مينجيزا سيلتا فيجو يوفنتوس
