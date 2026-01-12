"تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر

الإثنين، 12 يناير 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح + الليزر

أعلنت شركة طيران السنغال عبر منشور بحثها عن مشجع الليزر الشهير خلال مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لامين بوب لـ في الجول: أشجع مصر بعد السنغال.. وبورسعيد مدينتي الثانية أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال أمم إفريقيا - بابي فال لـ في الجول: مباراة مصر والسنغال ستكون تكتيكية جدا.. ويجب مراقبة مرموش لاعب مالي يشارك في تتويج فنربخشة بالسوبر التركي بعد 24 ساعة من الخروج أمام السنغال

وكشفت شركة طيران السنغال عن نيتها منح إقامة كاملة في المغرب لمشجع سنغالي اشتهر باستخدام مؤشر الليزر خلال المواجهة السابقة أمام منتخب مصر، وذلك قبل أيام من لقاء المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا في تمام السابعة مساء الأربعاء.

وكشفت الشركة السنغالية للطيران عن سعيها للوصول إلى المشجع السنغالي محمد ساليو نداي، الذي أصبح شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبره عدد من الجماهير تميمة حظ لمنتخب أسود التيرانجا.

وأوضح طيران السنغال عبر منصاتها الرقمية أنها تطلب المساعدة في الوصول إلى المشجع أو أحد أفراد عائلته، من أجل تمكينه من السفر إلى المغرب وحضور مباراة نصف النهائي بين السنغال ومصر.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمها للمنتخب الوطني ومواكبة الزخم الجماهيري الكبير حول الفريق.

وجاء ذلك مع التشديد في الوقت ذاته على أن استخدام الليزر يعد من الأدوات المحظورة داخل الملاعب خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد حسم بطاقة التأهل على حساب مصر بركلات الترجيح.

وظهرت لقطة المشجع نداي وهو يركز ضوء "الليزر" على لاعبي منتخب مصر لحظة تسديد ركلات الترجيح.

أمم إفريقيا طيران السنغال مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوى رسمية من الجزائر ضد التحكيم لـ كاف وفيفا.. ورسالة للجماهير أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العاصمة – غزل المحلة يهزم سيراميكا والمقاولون يفوز على إنبي 5 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: كاريك وافق على شروط تدريب مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - الهلال ضد النصر.. بداية المباراة بعد قليل 20 دقيقة | سعودي في الجول
منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر 37 دقيقة | منتخب مصر
مورينيو يريده.. تقرير: بنفيكا يضغط لضم لوكا من نابولي 37 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521119/تميمة-الحظ-طيران-السنغال-يبحث-عن-مشجع-الليزر-للتكفل-بإقامته-قبل-مواجهة-مصر