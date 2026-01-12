"تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر

أعلنت شركة طيران السنغال عبر منشور بحثها عن مشجع الليزر الشهير خلال مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت شركة طيران السنغال عن نيتها منح إقامة كاملة في المغرب لمشجع سنغالي اشتهر باستخدام مؤشر الليزر خلال المواجهة السابقة أمام منتخب مصر، وذلك قبل أيام من لقاء المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا في تمام السابعة مساء الأربعاء.

وكشفت الشركة السنغالية للطيران عن سعيها للوصول إلى المشجع السنغالي محمد ساليو نداي، الذي أصبح شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبره عدد من الجماهير تميمة حظ لمنتخب أسود التيرانجا.

وأوضح طيران السنغال عبر منصاتها الرقمية أنها تطلب المساعدة في الوصول إلى المشجع أو أحد أفراد عائلته، من أجل تمكينه من السفر إلى المغرب وحضور مباراة نصف النهائي بين السنغال ومصر.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمها للمنتخب الوطني ومواكبة الزخم الجماهيري الكبير حول الفريق.

وجاء ذلك مع التشديد في الوقت ذاته على أن استخدام الليزر يعد من الأدوات المحظورة داخل الملاعب خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد حسم بطاقة التأهل على حساب مصر بركلات الترجيح.

وظهرت لقطة المشجع نداي وهو يركز ضوء "الليزر" على لاعبي منتخب مصر لحظة تسديد ركلات الترجيح.