بايرن يعلن إصابة مدافعه وغيابه لفترة

سيضطر نادي بايرن ميونيخ إلى الاستغناء مؤقتًا عن خدمات مدافعه يوسيب ستانيشيتش.

فقد تعرّض اللاعب لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني أمام فولفسبورج مساء الأحد.

وجاء ذلك وفقا لنتائج الفحوصات التي خضع لها المدافع الكرواتي.

وذكرت جريدة بيلد أن بايرن يتوقع غياب ستانيشيتش لمدة تقارب 3 أسابيع.

وشارك ستانيشيتش في 19 مباراة مع بايرن هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل الدولي الكرواتي هدفين وصنع 3.

وظهر ستانيشيتش في أول مباراة لبايرن بعد العطلة الشتوية أمام فولفسبورج، والتي انتصر فيها 8-1.