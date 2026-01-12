بايرن يعلن إصابة مدافعه وغيابه لفترة
الإثنين، 12 يناير 2026 - 17:02
كتب : FilGoal
سيضطر نادي بايرن ميونيخ إلى الاستغناء مؤقتًا عن خدمات مدافعه يوسيب ستانيشيتش.
فقد تعرّض اللاعب لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني أمام فولفسبورج مساء الأحد.
وجاء ذلك وفقا لنتائج الفحوصات التي خضع لها المدافع الكرواتي.
وذكرت جريدة بيلد أن بايرن يتوقع غياب ستانيشيتش لمدة تقارب 3 أسابيع.
وشارك ستانيشيتش في 19 مباراة مع بايرن هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وسجل الدولي الكرواتي هدفين وصنع 3.
وظهر ستانيشيتش في أول مباراة لبايرن بعد العطلة الشتوية أمام فولفسبورج، والتي انتصر فيها 8-1.
نرشح لكم
برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر مورينيو يريده.. تقرير: بنفيكا يضغط لضم لوكا من نابولي سيميوني يعتذر لـ فينيسيوس على أحداث مباراة السوبر سيواجه مصير بايلي؟ سكاي: روما يتفق مع أستون فيلا على ضم دونييل مالين رومانو: يوفنتوس مهتم بضم أوسكار مينجيزا رومانو: جنوى يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة بينتو
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو 52 دقيقة | الدوري الإسباني