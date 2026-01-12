رومانو: باكيتا توصل لاتفاق مع فلامنجو على البنود الشخصية
الإثنين، 12 يناير 2026 - 16:49
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو عن توصل فلامنجو البرازيلي لاتفاق مع لوكاس باكيتا لضمه خلال شهر يناير الحالي.
لوكاس باكيتا
النادي : وست هام يونايتد
ووفقا لرومانو فإن باكيتا اتفق مع فلامنجو على البنود الشخصية للانضمام إليه، مع رغبته في العودة إلى البرازيل.
وبدأ فلامنجو في التفاوض مع وست هام للتوصل لاتفاق لضم اللاعب، وأصبح الأمر حاليا متوقفا على موافقة النادي الإنجليزي على رحيله.
وانضم باكيتا إلى وست هام في عام 2022 قادما من أولمبيك ليون.
وشارك باكيتا في 19 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.
ومنذ انضمامه للفريق شارك باكيتا في 139 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.
وسبق لباكيتا اللعب ضمن صفوف فلامنجو قبل الرحيل إلى أوروبا في عام 2019 من بوابة ميلان.
ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
