بن رمضان ينتظم في تدريبات الأهلي.. وتواجد بنشرقي

الإثنين، 12 يناير 2026 - 16:44

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد علي بن رمضان

انتظم محمد بن رمضان لاعب وسط الأهلي في تدريبات الفريق عقب نهاية مشواره القاري في بطولة أمم إفريقيا.

ويأتي ذلك عقب خروج منتخب تونس من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من مالي.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على القصص المصورة لقطات من مران اليوم الإثنين.

وودع منتخب تونس منافسات أمم إفريقيا يوم 3 يناير الجاري بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش مساء الخميس المقبل في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

كما تواجد أشرف بنشرقي خلال مران الأهلي.

وكان الأهلي قد تغلب على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع من المجموعة الأولى قبل الجولة الختامية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش لتخطي فاركو والتواجد في المركز الثالث منتظرا نتائج المقاولون العرب وغزل المحلة في المجموعة.

وحال حسم الأهلي المركز الثالث سينتظر وقتها موقف ثالث المجموعتين الثانية والثالثة لتحديد المتأهلين إلى ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل فريقين ممن حققا المركز الثالث.

وحسمت أندية بتروجت والجونة والمصري وزد تأهلها إلى ربع النهائي.

