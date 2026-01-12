تقرير قطري: الأهلي مهتم بضم مهاجم الوكرة

دخل رضوان بركان مهاجم الوكرة القطري دائرة اهتمامات النادي الأهلي ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن اهتمام الأهلي المصري بضم رضوان بركان مهاجم الوكرة القطري.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي من أجل ضم اللاعب.

وأوضح التقرير القطري إلى أن الوكرة ينتظر العرض المالي قبل مناقشة أي عروض سواء من الأهلي أو ناد آخر.

وانضم رضوان بركان إلى الوكرة القطري من شبيبة القبائل قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويبلغ بركان من العمر 22 عاما.

وساهم المهاجم الجزائري في 7 أهداف خلال 11 مباراة خاضهم بقميص الوكرة القطري هذا الموسم.

إذ نجح بركان في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف خلال 10 مباريات بالدوري القطري.

بينما سجل هدفا خلال مباراة واحدة بكأس قطر.

