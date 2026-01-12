رومانو: جنوى يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة بينتو

الإثنين، 12 يناير 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

بينتو - حارس مرمى النصر

توصل جنوى لاتفاق مع النصر السعودي لضم حارسه بينتو.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الحارس البرازيلي سينضم لجنوى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وستكلف الصفقة جنوى مبلغ 9 ملايين يورو في حال أراد تفعيل بند الشراء.

وأشار رومانو إلى أن بينتو سيرحل عن الفريق عقب مباراة فريقه ضد الهلال مساء اليوم.

وانضم بينتو إلى النصر في بداية الموسم الماضي قادما من أتلتيتكو بارانينسي.

وشارك بينتو منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات بقميص النصر وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات واستقبل 7 أهداف.

وخسر الحارس صاحب الـ 26 عاما مركزه الأساسي في حراسة مرمى النصر لصالح نواف العقيدي.

بينتو جنوى النصر
