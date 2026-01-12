الشرق الأوسط: مهاجم الهلال في طريقه لاتحاد جدة

الإثنين، 12 يناير 2026 - 15:41

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن عبد الله رديف مهاجم الهلال اقترب من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة.

وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الهلال، تمهيداً لتوقيع عقد يمتد لأربعة مواسم.

وأوضح التقرير أن رديف يحظى باهتمام عدة أندية، إلى جانب اتحاد جدة، أبرزها نادي نيوم وأهلي جدة، بالإضافة إلى عرض رسمي قُدم من ناديه الحالي الهلال، حيث جاءت جميع العروض بعقود تمتد لأربعة أعوام.

وأضاف التقرير أن اتحاد جدة يُعد الأقرب لحسم الصفقة، وذلك بناءً على توصية مباشرة من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

كونسيساو أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وتسعى إدارة اتحاد جدة حالياً إلى شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، الذي دخل الفترة الحرة في شهر يناير الحالي، حيث ينتهي عقده مع الهلال في الصيف المقبل.

ويأتي تحرك النمور في ظل اقتراب رحيل المهاجم صالح الشهري بنظام الإعارة، ما دفع الإدارة الاتحادية إلى تسريع مفاوضاتها مع مهاجم الهلال لتأمين بديل محلي قادر على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

